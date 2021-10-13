Семейный психолог в Москве

Давайте познакомимся!

Я, Золотова Камила — семейный психолог. Я помогаю решать проблемы в семье с помощью методов системной семейной терапии. Провожу консультации в Москве и онлайн.

Оказываю услуги психолога для супружеских пар, родителей и детей, провожу индивидуальные консультации. Даю консультации психолога по вопросам воспитания детей, отношений в семье, любви и замужества.

Работаю с запросами: как преодолеть тревожность, освободиться от стресса, страхов и обид, наладить отношения в семье, понять себя, стать увереннее, обрести любовь и радость.