Семейный психолог в Москве

Ваш семейный психолог
Давайте познакомимся!
Я, Золотова Камила — семейный психолог. Я помогаю решать проблемы в семье с помощью методов системной семейной терапии. Провожу консультации в Москве и онлайн.
Оказываю услуги психолога для супружеских пар, родителей и детей, провожу индивидуальные консультации. Даю консультации психолога по вопросам воспитания детей, отношений в семье, любви и замужества.
Работаю с запросами: как преодолеть тревожность, освободиться от стресса, страхов и обид, наладить отношения в семье, понять себя, стать увереннее, обрести любовь и радость.
РАБОТАЮ С ЗАПРОСАМИ
Cемейные отношения, вопросы воспитания детей, выход из конфликтов, конструктивный диалог
Поддержка в стрессе, горе,
при проживании потери близких людей
Преодоление обид и претензий к близким людям, супругу,
обретение уверенности в себе
Снятие напряжения в теле, устранение зажимов и блоков, психологическое расслабление
Консультации с психологом дадут вам возможность чётко распознать вашу проблему и найти наиболее эффективные пути её решения.
На консультации вы сможете получить:
Вы сможете увидеть свою жизнь не как серию случайностей, а в целостности. Сможете связать события своей жизни между собой. Понять, почему делаете одни и те же ошибки, и выбрать новый способ реагирования. В работе я использую методы схема-терапии для супружеских пар, системной семейной терапии, что даёт возможность осознать и убрать негативные впечатления из своей жизни.
За счёт осмысления своего поведения произойдёт освобождение от стереотипов поведения. Ваша жизнь станет более здоровой и радостной. У вас появится дополнительная энергия на новые дела.
МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК СПЕЦИАЛИСТА
1
Высокий уровень экспертности в теме семейного консультирования
2
Доскональное знание психологии отношений
3
Научный подход в сочетании с практикой
4
Индивидуальный подбор методики для терапии
5
10-ти летний опыт написания научных работ по психологии
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Семейные и супружеские отношения (различные конфликты и непонимание в паре, расставание, развод, переживание утраты, сложности в отношениях с родственниками и детьми).
Личностные проблемы любой направленности (преодоление страха и тревожности, снятие напряжения в теле, повышение самооценки, улучшение коммуникаций и поиск новых ресурсов).
В своей работе Я использую методы:
С помощью этих методов возможно решать существующие проблемы на уровне сознательных и бессознательных процессов в психике.
Более 20 лет писала статьи для сайтов, для СМИ, социальных сетей, а также научные статьи по психологии. Веду свой канал «Позитивная психология» на Яндекс.Дзен. Являюсь экспертом по психологии на канале Яндекс.Кью.