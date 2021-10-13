Семейный психолог в Москве

Золотова Камила, семейный психолог

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Ваш семейный психолог

Давайте познакомимся!

Я, Золотова Камила — семейный психолог. Я помогаю решать проблемы в семье с помощью методов системной семейной терапии. Провожу консультации в Москве и онлайн.

Оказываю услуги психолога для супружеских пар, родителей и детей, провожу индивидуальные консультации. Даю консультации психолога по вопросам воспитания детей, отношений в семье, любви и замужества.

Работаю с запросами: как преодолеть тревожность, освободиться от стресса, страхов и обид, наладить отношения в семье, понять себя, стать увереннее, обрести любовь и радость.

РАБОТАЮ С ЗАПРОСАМИ

12

Cемейные отношения, вопросы воспитания детей, выход из конфликтов, конструктивный диалог

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Поддержка в стрессе, горе,
при проживании потери близких людей

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Преодоление обид и претензий к близким людям, супругу,
обретение уверенности в себе

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Снятие напряжения в теле, устранение зажимов и блоков, психологическое расслабление

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Консультации с психологом дадут вам возможность чётко распознать вашу проблему и найти наиболее эффективные пути её решения.

На консультации вы сможете получить:

  • Новое видение себя, своей уникальности
  • Обретение любви к себе, принятие себя такой какая вы есть
  • Освобождение от тягостного чувства вины, стыда, сомнений, страхов и тревоги
  • Улучшение отношение со своим мужем/женой или родственниками в семье

Вы сможете увидеть свою жизнь не как серию случайностей, а в целостности. Сможете связать события своей жизни между собой. Понять, почему делаете одни и те же ошибки, и выбрать новый способ реагирования. В работе я использую методы схема-терапии для супружеских пар, системной семейной терапии, что даёт возможность осознать и убрать негативные впечатления из своей жизни.

За счёт осмысления своего поведения произойдёт освобождение от стереотипов поведения. Ваша жизнь станет более здоровой и радостной. У вас появится дополнительная энергия на новые дела.

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МОИ ПРЕИМУЩЕСТВА КАК СПЕЦИАЛИСТА

1

Высокий уровень экспертности в теме семейного консультирования

2

Доскональное знание психологии отношений

3

Научный подход в сочетании с практикой

4

Индивидуальный подбор методики для терапии

5

10-ти летний опыт написания научных работ по психологии

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Семейные и супружеские отношения (различные конфликты и непонимание в паре, расставание, развод, переживание утраты, сложности в отношениях с родственниками и детьми).

Личностные проблемы любой направленности (преодоление страха и тревожности, снятие напряжения в теле, повышение самооценки, улучшение коммуникаций и поиск новых ресурсов).

Отзывы клиентов

В своей работе Я использую методы:

  • Системная семейная терапия
  • Телесно-ориентированная терапия
  • Схема-терапия
  • Построение и анализ генограммы
  • Арт-терапия, и другое

С помощью этих методов возможно решать существующие проблемы на уровне сознательных и бессознательных процессов в психике.

Более 20 лет писала статьи для сайтов, для СМИ, социальных сетей, а также научные статьи по психологии. Веду свой канал «Позитивная психология» на Яндекс.Дзен. Являюсь экспертом по психологии на канале Яндекс.Кью.

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Адрес кабинета в Москве: Москва, м. Отрадное. Алтуфьевское шоссе, 34А.

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Семейный психолог в Москве

© 2022 Золотова Камила, семейный психолог

  • Москва, Алтуфьевское шоссе, 34А 1-й этаж, м. Отрадное (15 мин пешком).
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